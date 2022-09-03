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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يونيون برلين يتعادل مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني

بايرن ميونخ ويونيون
بايرن ميونخ ويونيون برلين

سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي أمام يونيون برلين بهدف لمثله المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الألماني.

 

افتتح شيرالدو بيكر التسجيل لـ يونيون برلين بتسديدة على الطائر من متابعة للركلة الحرة التي نفذها تريمل في الدقيقة 12.

 

وعادل يوزوا كيميتش النتيجة لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 15 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء يونيون برلين.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو بايرن ميونخ من محاولاتهم لتسجيل هدف الانتصار، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ ويونيون برلين للنقطة 11 في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتمكنت شبكة قنوات “ بي إن سبورتس” القطرية من الحصول على حقوق بث مباريات بطولة الدوري الألماني بدءًا من الجولة الحالية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

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