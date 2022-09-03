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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن حملة "اللغة المصرية القديمة"...

السلامة والشفاء.. تعرف على معنى علامة "وِچات" أحد رموز الكتابة الهيروغليفية

علامة وجاث
علامة وجاث

أطلقت وزارة السياحة والآثار، حملة على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة" لتلقي الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

 

وفي هذا التقرير، نلقي الضوء على علامة "وِچات" والتي تمثل عين يتدلى منها علامة أخرى تمثل جزءًا من وجه الصقر، لذا ارتبطت هذه العلامة بالصقر حورس رمز المَلَكية في مصر القديمة.


واشتهرت هذه العلامة بين علماء المصريات باسم "عين وِچات"، ومعناها "السلامة والشفاء" دلالة على علاج عين حورس، لذا ارتبطت بالطب وأصبحت تميمة تُوضع على الجروح لعلاجها، فضلاً عن كونها رمزاً للحساب والقسمة العددية، وعبرت عن مراحل ازدياد القمر من الهلال حتى البدر ثم نقصانه حتى يصير محاقًا، كما صارت اسماً لمصرنا ال المحروسة.

و چات اللغة المصرية القديمة وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة مصر حورس

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