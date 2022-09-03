السلامة والشفاء.. تعرف على معنى علامة "وِچات" أحد رموز الكتابة الهيروغليفية

ضمن حملة "اللغة المصرية القديمة"...

أطلقت وزارة السياحة والآثار، حملة على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة" لتلقي الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

وفي هذا التقرير، نلقي الضوء على علامة "وِچات" والتي تمثل عين يتدلى منها علامة أخرى تمثل جزءًا من وجه الصقر، لذا ارتبطت هذه العلامة بالصقر حورس رمز المَلَكية في مصر القديمة.



واشتهرت هذه العلامة بين علماء المصريات باسم "عين وِچات"، ومعناها "السلامة والشفاء" دلالة على علاج عين حورس، لذا ارتبطت بالطب وأصبحت تميمة تُوضع على الجروح لعلاجها، فضلاً عن كونها رمزاً للحساب والقسمة العددية، وعبرت عن مراحل ازدياد القمر من الهلال حتى البدر ثم نقصانه حتى يصير محاقًا، كما صارت اسماً لمصرنا ال المحروسة.