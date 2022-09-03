دعوة لنشر الفاحشة.. سعاد صالح تهاجم محمد عطية بعد تصريحات مثيرة.. فيديو

علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات الفنان محمد عطية، قائله: "دعوة لنشر الفاحشة".

وقالت "الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: كلام الفنان محمد عطية وغيره من الكلام الذي يكون في نفس المستوى الذي يبيح الحريات الطلقة ويبيح الانفتاح المطلق تحت مظلة الحرية دعوة لنشر الفاحشة .

نشر الفاحشة

وتابعت: "تصريحات الفنان محمد عطية تعتبر دعوة لانتشار الفاحشة في المجتمع لأن الله عز وجل يقول "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذا أليم في الدنيا والآخرة"، والله عز وجل نظم العلاقة بين الرجل والمرأة عن طريق العقد المشروع".

وأكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،: "الزواج لم يشرع لمجرد الاستمتاع بل شرع لأهداف جليلة وهو إعمار الكون بالأبناء والأسر وتنمية المجتمعات".