عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان تطوير نادى المحافظة

وزير الرياضة ومحافظ
وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان تطوير نادى المحافظة

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أعمال التطوير المنتهية بنادى المحافظة ضمن الزيارة الميدانية للوزير لمحافظة الفيوم، والتى بدأت فى الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت.

تضمنت أعمال التطوير  بنادى المحافظة ملعبين للتنس الأرضى، ومبنى إدارى واجتماعى مُجهَز بمختلف صالات الأنشطة الرياضية والمناطق الخدمية للأسر والعائلات من أعضاء النادى.

أكد الدكتور أشرف صبحى على اهتمام الوزارة بملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية، والعمل على توفير كل المقومات بها ؛ لتتاح الفرصة أمام النشء والشباب والمواطنين ممارسة مختلف الأنشطة بتلك المنشآت دون عوائق.

لفت وزير الشباب والرياضة  إلى تميز إنشاءات نادى المحافظة بالفيوم، والذى يخدم عدداً كبيراً من أبناء المحافظة ، مبيناً أن النادى يعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية بالفيوم بما يمتلكه من بنيه تحتية رياضية مقامة على أعلى مستوى.

رافق الوزير خلال افتتاح إنشاءات النادى أحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشباب والرياضية، ومحمد حسن معاون الوزير، ومنى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم. ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الفيوم، وعدد من  القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وزير الشباب والرياضة محافظة الفيوم الفيوم الشباب والرياضة الدكتور أحمد الأنصاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

ترشيحاتنا

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. تقلية الفول المدشوش

بعد تعرضه للتحرش .. محمد عطية يثير جدل الجمهور بسبب الزواج |فيديو

الناتج المحلي 8 تريليون.. أحمد موسى: قرارات الدولة لمصلحة الـ100 مليون مصري

حياة كريمة | وزير الصحة : تطوير 68 وحدة ومركزًا طبيًا في المنوفية

أحمد موسى: البطالة انخفضت لمعدلات لم تصل لها منذ 30 عامًا |فيديو

رايح جاي.. أحمد موسى يطالب بتطوير طريق الزعفرانة..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في بطولة العالم.. لحظة تفحم سيارة المتسابق السعودي يزيد الراجحي.. شاهد

تحذير: القنديل الأزرق يسبب الوفاة .. كيف تحمى نفسك من مصائبه

بعد انتشارها بين الشباب.. كيف تحمي نفسك من نوبات القلب الخطيرة|تفاصيل

فستان مكشوف ومجوهرات ملفتة.. درة تتألق في مهرجان فينيسيا.. شاهد

فيديو

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ