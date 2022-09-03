وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان تطوير نادى المحافظة

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أعمال التطوير المنتهية بنادى المحافظة ضمن الزيارة الميدانية للوزير لمحافظة الفيوم، والتى بدأت فى الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت.

تضمنت أعمال التطوير بنادى المحافظة ملعبين للتنس الأرضى، ومبنى إدارى واجتماعى مُجهَز بمختلف صالات الأنشطة الرياضية والمناطق الخدمية للأسر والعائلات من أعضاء النادى.

أكد الدكتور أشرف صبحى على اهتمام الوزارة بملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية، والعمل على توفير كل المقومات بها ؛ لتتاح الفرصة أمام النشء والشباب والمواطنين ممارسة مختلف الأنشطة بتلك المنشآت دون عوائق.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى تميز إنشاءات نادى المحافظة بالفيوم، والذى يخدم عدداً كبيراً من أبناء المحافظة ، مبيناً أن النادى يعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية بالفيوم بما يمتلكه من بنيه تحتية رياضية مقامة على أعلى مستوى.

رافق الوزير خلال افتتاح إنشاءات النادى أحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشباب والرياضية، ومحمد حسن معاون الوزير، ومنى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم. ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.