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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بلا أي درجات عالية .. ذكريات الجريئة إيناس الدغيدي مع الدراسة |نوستالجيا

ذكريات المخرجة إيناس
ذكريات المخرجة إيناس الدغيدي مع الدراسة

المدرسة صاحبة الفضل الأول والذكريات الأولى، فمن منا يمكن أن ينسى تلك المرحلة، التي اختلطت فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة، فمدرستنا كانت تشبهنا كثيرًا، نقية نظيفة مليئة بالأزهار التي زرعناها مع أساتذتنا الأجلاء في فنائها، فكانت أجمل أزهار تلك التي كبرنا معها، وكبرت وهي تحمل ذكرياتنا وعبق أيامنا.

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وفى هذا التقرير، نرصد ذكريات المخرجة إيناس الدغيدي مع الدراسة .. 

تحكي المخرجة إيناس الدغيدي عن ذكريات طفولتها بالمدرسة، قائلة إنها لم تكن متفوقة لكن في نفس الوقت لم تكن فاشلة، ولكنها لم تحصل على درجات مرتفعة طوال فترة دراستها.

تخرجت المخرجة إيناس الدغيدي في المعهد العالي للسينما في عام 1975، عملت في البداية كمساعد مخرج وممثلة في عدة أفلام منها (أفواه وأرانب) عام 1977، لتخرج فيلمها الأول (عفواً أيها القانون) عام 1985، لتتوالى بعد ذلك أعمالها والتي شاركت في بعضها بالتأليف مثل فيلم (مذكرات مراهقة) عام 2001، أو بالتمثيل مثل كفيلم (امرأة واحدة لا تكفي) عام 1990، من أبرز أعمالها أيضاً (لحم رخيص، دانتيلا، استاكوزا).

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