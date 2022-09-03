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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود مكثفة لضبط قاتل طالبة المنوفية بطلق في الظهر

طالبة المنوفية المقتولة
طالبة المنوفية المقتولة في المنوفية

تكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لضبط المتهم الهارب بقتل فتاة من الظهر في قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

وأطلق المتهم النار عليها وهرب ولم يتمكن الأهالي من ضبطه حيث أطلق عليها النار من الظهر وفر هاربا فيما سقطت الطالبة غارقة في دماءها.

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بخرطوش في الظهر.. مقتل طالبة جامعية بالمنوفية

اماني الجزار .. ضحية قتل جديدة ولكن في محافظة المنوفية حيث انتهت حياتها علي يد شاب حاصل علي دبلوم بطلق خرطوش في الظهر.

حالة من الحزن انتابت أهالي القرية الذين أكدوا أن المجني عليها لقت مصرعها بطلق خرطوش في الظهر من شاب بالقرية.

وقبل ساعات من مقتل طالبة التربية الرياضية بالمنوفية دونت علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قبل ٢٢ ساعه " أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطره وسيبها فتره".

وتحولت صفحتها الي نعي كبير من اصدقاءها الذين أكدوا أن وفاة اماني صدمة كبيرة للجميع مطالبين بالدعاء لها.

وقال الأهالي أن الطالبة اماني الجزار في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية وما حدث كان صدمة للجميع .

فيما تم إيداع الطالبة بمستشفي بركة السبع حيث توفيت متأثرة بإصابتها وذلك لمعاينة الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثمان.

محافظة المنوفية المنوفية نيرة أشرف مقتل طالبة بركة السبع

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