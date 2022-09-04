مدير عام ثقافة السويس يجتمع مع مسرحيين المحافظة

اجتمع مدير فرع ثقافة السويس عبدالمنعم حلاوة، ومدير قصر الثقافة هويدا طلعت مع كوكبة من مسرحين السويس لاختيار مخرج للفرقة القومية المسرحية بالسويس

وتناول الاجتماع استعراض آراء الفنانين حول الشكل المناسب للفرقة حيث أشاد حلاوة بدور فناني المسرح بالسويس القوي في تنشيط الجانب الفني والثقافي السويس من خلال تجاربهم الفنية الاكثر من رائعة بفرع ثقافة السويس .

جدير بالذكر أنه قد تم الاتفاق من قبل على أن يكون هذا الاجتماع بشكل دوري كل خمسة عشر يوما بحيث يكون بمثابة منتدى فكري وفني وثقافي لأخذ الآراء ووضع الأفكار واختيار النصوص المسرحية الهادفة وايضا أثمر علي أن كل فناني السويس في بوتقة فنية واحدة تحت اسم مسرحيين السويس وأن يكونوا جميعا وراء كل عمل فني على مسرح ثقافة السويس عن طريق الدعم الفكري والفني والتشجيعي هذا وقد أثنى حلاوة على هذا الاتفاق ووعدهم بمزيد من الدعم

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلاني لنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة