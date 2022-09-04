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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

معلمو بني سويف يطالبون وزير التربية والتعليم بتغيير المسمى الوظيفي

صدى البلد

أرسلت مجموعة من المعلمين بمديرية التربية والتعليم  بمحافظة بني سويف شكوى إلي وزير التربية التعليم يطالبونه فيها بتغيير المسمى الوظيفي جاء فيها "

وقال المعلمون في رسالتهم «نحن أبناءك المعلمون في محافظة بني سويف نريد حلا لمشكلتنا، حيث اصدرت لنا مديرية التربية وتعليم ببني سويف نشرات لتغيير المسمى الوظيفي من سنوات سابقة وقد قمنا بالتنفيذ بالفعل وعملنا بالمرحلة الاعدادية لسنوات عديدة تصل ل10 سنوات  إلا أن الصحيفة الالكترونية الخاصة بنا لم يتغير بها المسمى الوظيفي وظلت مسمياتنا معلم ابتدائي  مما تسبب في ضرر لنا ومطالبة التوجيهات المختلفة بضرورة التغيير، وإلا فإننا نعود للمرحلة الابتدائية وذهبنا لجهات عدة منها الاكاديمية المهنية للمعلمين لحل المشكلة لكن دون جدوي ، علي الرغم من تغيير المسمى الوظيفي لبعض الزملاء لنا من الإحصاء. 

وطالب المعلمون في نهاية رسالتهم بتغيير المسمى الوظيفي لهم أسوة بزملائهم  دون شروط الأكاديمية التي تخطوها من قبل لكي لا يرجون الي نقطة الصفر على حد تعبيرهم. 

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