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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كبير الأثريين عن إنشاء متحف قنا القومي: حلم تأخر طويلا.. فيديو

مجدي شاكر
مجدي شاكر

أكد مجدي شاكر، كبير مفتشي  الآثار بوزارة السياحة، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء متحف قنا القومي رسالة مهمة جدا للعالم.

وقال مجدي شاكر، كبير مفتشي  الآثار بوزارة السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "عندما تقوم مصر بعمل متحف فإن جميع بلدان العالم تسمع بذلك"، لافتا: "إنشاء متحف في ظل الظروف والأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم رسالة مهمة جدا للعالم".

وأضاف: "متحف قنا كان حلما وتأخر طويلا، لأن أقدم بشري وجد في أفريقيا كان في قنا"، معقبا: "هنيئا لأهل قنا التي بها معابد ومعالم سياحية فرعونية والإسلامية والقبطية، وما تنعم به العديد من الصناعات والحرف اليدوية، ولما لها من دور بارز فى تاريخ مصر قديما وحديثا، وهو خبر جيد جدا لقنا وأهالي قنا".

وأشار: "كلمة متحف تعني تأكيد لهوية هذا البلد ودي رسالة للدنيا أن مصر هتفضل منورة طول الوقت"، موضحا: "أتمنى أن يتم افتتاح المتحف سريعا لأن قنا كانت تحتاج لهذا المتحف، وأتمنى ألا يقتصر المتحف على الآثار المصرية فقط بل يشمل كل العصور لأن آثار قنا في الخارج تتحمل هذا الموضوع".

 

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