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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عثمان ديمبلي يشيد بمبابي: واحد من أفضل اللاعبين في العالم

عثمان ديمبلي وكيليان مبابي
عثمان ديمبلي وكيليان مبابي
سارة عبد الله

دافع الفرنسي عثمان ديمبلي عن زميله كيليان مبابي، مؤكدًا أن نجم المنتخب الفرنسي يتعرض لانتقادات غير منصفة رغم ما يقدمه من مستويات مميزة داخل وخارج الملعب.

وقال ديمبلي في تصريحات تلفزيونية إن مبابي لاعب مذهل بكل المقاييس، مشيرًا إلى أنه يعرفه منذ سنوات طويلة ويعلم جيدًا قيمته الفنية والإنسانية.

وأضاف أن البعض يبالغ في انتقاد مبابي فقط بسبب مكانته الكبيرة وشهرته الواسعة، مؤكدًا أن التعامل معه يكون في كثير من الأحيان أكثر قسوة مقارنة بغيره من اللاعبين.

وشدد ديمبلي على أن مبابي ليس مجرد لاعب استثنائي داخل المستطيل الأخضر، بل يتمتع أيضًا بشخصية رائعة خارج الملعب، مطالبًا بضرورة منحه التقدير الذي يستحقه وعدم المبالغة في توجيه الانتقادات له.

ووجّه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي رسالة تحفيزية قوية إلى زملائه قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال في افتتاح مشوار الديوك ببطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها يوم 16 يونيو الجاري.

وأكد مبابي أن المشاركة في كأس العالم تتطلب تضحيات كبيرة على المستويين البدني والنفسي، مشيراً إلى أن اللاعبين يعيشون لفترات طويلة بعيداً عن حياتهم الطبيعية وعائلاتهم، وهو أمر ليس سهلاً على الإطلاق. وأضاف أن تحمل هذه الضغوط جزء أساسي من رحلة البحث عن المجد العالمي، موضحاً أن الوصول إلى القمة يحتاج إلى الصبر والقدرة على تجاوز مختلف التحديات.

وأشار النجم الفرنسي إلى أنه خاض تجربتين سابقتين في كأس العالم، ما منحه خبرة كبيرة في التعامل مع الأجواء الخاصة بالبطولة، مؤكداً أن المنتخب الفرنسي يدرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. كما شدد على أن جميع المنتخبات المشاركة تسعى لكتابة تاريخ جديد، لكن رغبة فرنسا في التتويج باللقب تبقى استثنائية وقوية للغاية.

كيليان مبابي عثمان ديمبلي مبابي

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