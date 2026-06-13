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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يشيد بانطلاقة أمريكا في كأس العالم للأندية: جاءت لتنافس وتترك بصمتها

فتحي سند
فتحي سند
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي فتحي سند بالبداية القوية للمنتخب الأمريكي في منافسات كأس العالم، بعد فوزه الكبير على باراجواي بنتيجة 4-1، مؤكدًا أن الأداء الهجومي الجريء كان أبرز مكاسب المباراة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أمريكا بدأت المونديال بأقوى طريقة ممكنة.. فوز كبير 4-1 على باراجواي وأداء هجومي جريء، والأهم إنه مش مجرد 3 نقاط وخلاص».

 وأضاف: «لأول مرة في تاريخها تسجل 4 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم، وده مؤشر إن المنتخب الأمريكي داخل البطولة بطموحات مختلفة المرة دي».

وتابع: «بدري طبعًا نحكم على المشوار كله، لكن البداية القوية دي بتقول إن أمريكا على أرضها مش جاية تشارك وخلاص، جاية تنافس وتسيب بصمتها».


 

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الأمريكي أرسل رسالة مبكرة لبقية المنافسين بأنه سيكون أحد الأطراف الساعية بقوة للذهاب بعيدًا في البطولة

وقدم المنتخب الأمريكي شوطًا أول مثاليًا فرض خلاله سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير في المدرجات، لينجح في إنهاء أول 45 دقيقة متقدمًا بثلاثية نظيفة.

وجاء الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة السابعة بعدما حول داميان بوباديلا مدافع باراجواي الكرة إلى شباك فريقه بالخطأ، مانحًا أصحاب الأرض أفضلية مبكرة أربكت حسابات المنافس.

واستمرت المحاولات الأمريكية بحثًا عن تعزيز النتيجة، حيث سجل فلورين بالوجون هدفًا في الدقيقة 28 قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويلغيه بداعي التسلل، لكن المهاجم الأمريكي عاد سريعًا ليترجم تفوق فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 31 بعد تمريرة مميزة من كريستيان بوليسيتش.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عاد بالوجون ليؤكد تألقه بإحراز الهدف الثالث للولايات المتحدة والثاني له شخصيًا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب باراجواي العودة إلى المباراة، ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 73 عبر ماوريسيو الذي استغل ارتباكًا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك الأمريكية.

ورغم محاولات باراجواي للضغط في الدقائق الأخيرة، تمكن المنتخب الأمريكي من توجيه الضربة القاضية في الوقت بدل الضائع، بعدما سجل رايان الهدف الرابع في الدقيقة 97، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسم المباراة بشكل نهائي.
 

للمنتخب الأمريكي كأس العالم باراجواي المونديال المنتخب الأمريكي داميان بوباديلا منتخب باراجواي

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