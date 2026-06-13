شوبير يتغنى بأداء منتخب الولايات المتحدة في مونديال العالم.. ماذا قال؟

استهل منتخب الولايات المتحدة مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بفوز عريض على منتخب باراجواي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوس أنجلوس ستاديوم” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وعلق الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “أمريكا بدأت المونديال بالطريقة اللي أي منتخب كبير بيحلم بيها.. أداء مقنع ونتيجة كبيرة. مش مجرد فوز 4-1، لكن شوفنا فعلاً فريق منظم، سريع، وبيعرف يستغل المساحات بأفضل شكل ممكن. لو استمر بنفس الشخصية والجرأة، هيكون واحد من أبرز مفاجآت البطولة”.

وقدم المنتخب الأمريكي شوطًا أول مثاليًا فرض خلاله سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير في المدرجات، لينجح في إنهاء أول 45 دقيقة متقدمًا بثلاثية نظيفة.

وجاء الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة السابعة بعدما حول داميان بوباديلا مدافع باراجواي الكرة إلى شباك فريقه بالخطأ، مانحًا أصحاب الأرض أفضلية مبكرة أربكت حسابات المنافس.

واستمرت المحاولات الأمريكية بحثًا عن تعزيز النتيجة، حيث سجل فلورين بالوجون هدفًا في الدقيقة 28 قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويلغيه بداعي التسلل، لكن المهاجم الأمريكي عاد سريعًا ليترجم تفوق فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 31 بعد تمريرة مميزة من كريستيان بوليسيتش.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عاد بالوجون ليؤكد تألقه بإحراز الهدف الثالث للولايات المتحدة والثاني له شخصيًا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب باراجواي العودة إلى المباراة، ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 73 عبر ماوريسيو الذي استغل ارتباكًا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك الأمريكية.

ورغم محاولات باراجواي للضغط في الدقائق الأخيرة، تمكن المنتخب الأمريكي من توجيه الضربة القاضية في الوقت بدل الضائع، بعدما سجل رايان الهدف الرابع في الدقيقة 97، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسم المباراة بشكل نهائي.