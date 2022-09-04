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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع : قناة السويس تحقق أعلى أرباحها هذا العام.. فيديو

الفريق اسامة ربيع
الفريق اسامة ربيع

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس أن أعلى إيراد للقناة تحقق هذا العام 2021-2022 والذي وصل لـ 7 مليار دولار، وهذا لم يأتي من فراغ ولكن بداية من إنشاء قناة السويس الجديدة والتطوير الذي حدث داخل قناة السويس بشكل عام والارقارم بدأت فى الزيادة. 

وأضاف “ربيع” خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، ان القناة تقدم كافة الخدمات على مستوي عالي جدا، وأصبح هناك تطور رقمي للاتصال المباشر مع المراكب وتوصيل كافة الخدمات التى يحتاجها داخل المركب. 

وتابع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس ان هناك تطوير يحدث فى القطاع الجنوبي لتزويد البحيرات المرة لكي يتم عمل إزدواجي بقناتين كل قناة 292 متر لعرضها، مشيرا إلى أن تم عمل تخفيضات فى أزمة انتشار فيروس كورونا كانت من 17 إلى 75% للتفاعل مع جميع العملاء. 

الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس قناة السويس قناة السويس الجديدة

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