رئيس هيئة استاد القاهرة: 3 أندية طلبت اقامة مبارياتها على ملعبنا الموسم القادم



تحدث وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن مهمته الجديدة خلفًا للواء علي درويش.



وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "شرف ليا تولي المهمة، هناك خطة عمل مع وزير الرياضة نجهزها لتنول إعجاب الوسط الرياضي الفترة القادمة".



وتابع "هناك مناطق استثمارية نجهزها في استاد القاهرة من أجل أن يعود علينا موارد مادية، هناك 16 الف متر في استاد القاهرة من ناحية صلاح سالم بنجهز خطة فندق ومول وافكار اخرى لاستغلال هذه المساحة".



وواصل "بدأنا على منطقة يوسف عباس بننشيء مول وجراج والدخل بالكامل هيكون عائد على الاستاد".



وأضاف عبد الوهاب "الزمالك مستمر معنا في الموسم القادم، وادي دجلة طلب ان يلعب هو الآخر في استاد القاهرة بالإضافة إلى نادي زد وجاري ارسال الموافقات للمسئولين".



مختتمًا تصريحاته "هناك خطة عمل للاستاد الا يكون هناك تعارض بين مواعيد المباريات، هناك مواعيد خاصة بزراعة البذور الموسمية، من 21 لـ 30 يوم بيكون معدل ذراعتها يجب غلق الاستاد في هذه الفترة"

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