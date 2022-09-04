عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس هيئة استاد القاهرة: 3 أندية طلبت اقامة مبارياتها على ملعبنا الموسم القادم

صدى البلد


تحدث وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن مهمته الجديدة خلفًا للواء علي درويش.


وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "شرف ليا تولي المهمة، هناك خطة عمل مع وزير الرياضة نجهزها لتنول إعجاب الوسط الرياضي الفترة القادمة".


وتابع "هناك مناطق استثمارية نجهزها في استاد القاهرة من أجل أن يعود علينا موارد مادية، هناك 16 الف متر في استاد القاهرة من ناحية صلاح سالم بنجهز خطة فندق ومول وافكار اخرى لاستغلال هذه المساحة".


وواصل "بدأنا على منطقة يوسف عباس بننشيء مول وجراج والدخل بالكامل هيكون عائد على الاستاد".

txt

آية أيمن تتوج بـ 6 ميداليات ببطولة كأس مصر للسباحة


وأضاف عبد الوهاب "الزمالك مستمر معنا في الموسم القادم، وادي دجلة طلب ان يلعب هو الآخر في استاد القاهرة بالإضافة إلى نادي زد وجاري ارسال الموافقات للمسئولين".


مختتمًا تصريحاته "هناك خطة عمل للاستاد الا يكون هناك تعارض بين مواعيد المباريات، هناك مواعيد خاصة بزراعة البذور الموسمية، من 21 لـ 30 يوم بيكون معدل ذراعتها يجب غلق الاستاد في هذه الفترة"

 

للفيديو اضغط هنا 

 

الزمالك صدى البلد كأس مصر وزير الرياضة استاد القاهرة هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

موضوعات متعلقة

لمدة يومين للمتخلفين.. ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد غدًا

ترشيحاتنا

2 جنيه ارتفاعا... زيادة جديدة بأسعار السجائر فى السوق المحلى.. تعرف عليها

تسريب أغنية أصالة الجديدة الله جاب.. والملحن يرد: مجهودنا ضاع

حرب حول محطة نووية..تفاصيل معركة نصف الليل بين روسيا وأوكرانيا في زابوريجيا

مقتل 3 جنود سوريين جراء هجوم صاروخي شنه إرهابيون في إدلب

لمدة يومين للمتخلفين.. ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد غدًا

سعر صرف الدولار بالبنك المركزي اليوم الأحد 4-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كدة ودّعت ماما بالمطار.. الموت يفجع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى

بعد أيام من إعلان والدتها.. كندة علوش بوزن زائد في فينسيا|شاهد

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الدور الثالث

تاتو وإكسسوارات ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الصورة |شاهد

فيديو

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ