معاهد دمياط الأزهرية تكرم المتفوقين من أبناء العاملين.. صور

عقدت اللجنة النقابية للعاملين بمعاهد دمياط الأزهرية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط ورعاية الشيخ وسيم متولي خليل رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط وبحضور الدكتور اسماعيل عبد الرحمن رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط والدكتور أحمد علام الوكيل الثقافي ومدير عام منطقة دمياط الأزهرية والأستاذ خالد عبد الفتاح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمعاهد دمياط الأزهرية وفضيلة الشيخ محمد أبو زيد مدير التعليم الابتدائي بمنطقة دمياط الأزهرية، حفلا لتكريم المتفوقين من أبناء العاملين بمعاهد دمياط الأزهرية.



وبدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة مباركة للطالب/ مالك محمد عيطة، وقدم الحفل الأستاذ وسيم عبد الحكم الفيومي مدير إدارة الخطة والمنهج والنائب الأول لرئيس اللجنة النقابية وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط

وعرض في كلمته بعضا من إنجازات اللجنة النقابية واهتمامها بتكريم أبناء العاملين ورعايتهم كما رحب بالحضور ووجه الشكر للطلاب لتميزهم وتفوقهم.

وتحدث الدكتور أحمد علام مدير عام منطقة دمياط الأزهرية ووجه الشكر للجنة النقابية وشكر أولياء الأمور لاهتمامهم بأبنائهم.



وبين الدكتور اسماعيل عبد الرحمن رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أهمية العلم والدراسة وان العلم أعظم نعمة يمنحها لنا ربنا لذلك خصها نبي الله داود وسليمان بالحمد والشكر حينما قالا في القرآن الكريم (وَقَالَا ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِی فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِیرࣲ مِّنۡ عِبَادِهِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ).



وتواصلت فقرات الحفل بكلمة الشيخ وسيم متولي خليل رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط حيث وجه في كلمته الشكر لرئيس اللجنة الثقافية الأستاذ وسيم الفيومي لجهده في تكريم المتفوقين واستمرار هذا الحفل منذ عدة سنوات كما شكر اللجنة النقابية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط وعلى رأسها الدكتور اسماعيل عبد الرحمن لقيامها بالكثير من الأنشطة الدعوية والثقافية والعلمية كما وجه فضيلته الشكر لأولياء الأمور والطلاب والطالبات المتفوقين .



واختتم الحفل بتكريم عدد ثلاث وأربعين طالبا وطالبة من أبناء العاملين بمعاهد دمياط الأزهرية، كما قدمت اللجنة النقابية الشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة ولجميع الحاضرين.

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