إحالة 34 محضرا بمخالفات للمخابز والأسواق في الدقهلية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار .



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

و قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات والاسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية اسفرت عن تحرير 34 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.



ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والاسواق بمراكز ومدن بلقاس وتمي الأمديد و السنبلاوين وتم التنسيق مع الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري للمرورايضا علي محلات الجزارة، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 11 محضر نقص وزن و4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومحضر عدم وجود قائمة ومحضر عدم إعطاء بون للمواطنين ومحضر تصرف في دقيق والكمية المضبوطة (3 شيكارة). و3 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و3محاضر عدم حمل شهادةصحيةومحضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و4 محاضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية. ومحضر ذبح خارج السلخانة و3 محاضر سلع مجهولة المصدر و محضر تجميع أرز شعير بدون ترخيص.

وقال انه تم التحفظ على 10 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة و20 علبة سجائر و24 طن خام بلاستيك و3 طن أرز شعير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



واكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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