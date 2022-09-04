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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فعاليات اليوم الخامس للمكتبة الطوافة بثقافة السويس

قصور الثقافة
قصور الثقافة

 تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، تقديم فعاليات اليوم الخامس للمكتبة الطوافة في العديد من المواقع الثقافية بالفرع.

ونظم قصر ثقافة السويس بنادي منتخب السويس المكتبة الطوافة تحت إشراف حنان بدوي، حيث أقامت ورشة قراءة حرة ورسم علي الوجوه وورشة رسم الفنان التشكيلي محمد أبو عمرة.

 كما أقيمت المكتبة الطوافة أيضا بمنطقة ممشي أهل السويس بالكورنيش الجديد وتضمنت ورشة "رسومات حرة للأطفال، قراءة حرة، ورسم على وجوه الأطفال" تحت إشراف سارة ماجد، بجانب ورشة "قرأة حرة للأطفال، ورسم"ومسابقة معلومات عامة وتسليم جوائز رمزية إشراف شادية محمود، بمنطقة السي فيو،  كما تم تنفيذ مسابقة في المعلومات العامة للأطفال وتسليم جوائز رمزية وورشة رسومات حرة، وقراءة حرة للأطفال داخل مركز شباب المدينة بحي الاربعين إشراف مني خضاري.

بينما استكملت فعاليات المكتبة الطوافة ببيت ثقافة العمدة  بمركز الجناين تحت إشراف هدي أحمد لخدمة حي الجناين، والتي قامت بعمل ورشة قراءة حرة للأطفال  بالإضافة الي ورش "رسم، وقراءة حرة"، كما أقيم بحي فيصل تحت إشراف فيروز حسن بمركز شباب فيصل وقامت بتنفيذ ورشة "رسم علي الوجوه، وقراءة حرة وورشة رسومات فنية، وفي بيت ثقافة المعبر استمرت فعاليات المكتبة الطوافة بمركز شباب قرية عامر تحت إشراف زينب حسن ، وتم عمل ورشة "رسم حر قراءة، ورسم علي الوجه".

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة المواقع الثقافية رسومات حرة للأطفال قرأة حرة للأطفال

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