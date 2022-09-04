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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقامة مباريات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالإسكندرية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إقامة مباريات نصف نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، برعاية توتال انريجز.

 

يلتقي مركز شباب البرامون بالدقهلية فريق مركز شباب ناهيا بالجيزة الخميس المقبل الموافق 8 سبتمبر، فيما يلتقي فريق مركز شباب مستقبل العُميد بمطروح فريق مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد السبت الموافق 10 سبتمبر الجاري.

 

كما تحددت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الخاسر من المواجهتين، لتُقام الإثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر 2022، وكافة المباريات تُقام علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية.

 

وتأتي بطولة دوري مراكز الشباب المصرية لعام 2022، برعاية شركة توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق، حيث قررت الشركة أن تكون جزء من رعاية كرة القدم المصرية عن طريق دعم مشروع تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات مصر، بعد أن تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تعزيز وبناء علاقة قوية مع وزارة الشباب والرياضة.

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الشباب والرياضة دوري مراكز الشباب مركز شباب ناهيا مركز شباب مستقبل الع ميد مطروح الوادى الجديد

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