بعد 45 يوما.. ملوي التخصصي يحتفل بخروج طفل مصاب بمتلازمة غيلان باري

احتفل فريق العناية المركزة بمستشفى ملوى التخصصي جنوب المنيا، بتحسن وخروج حالة طفل لديه من العمر خمس عشر عاما، بعد إقامته بالعناية لمدة 45 يوما.

حيث حضر المريض بشلل رباعي فى الأطراف وفشل بوظائف التنفس وبعد عمل الفحوصات اللازمة تم تشخيص المريض بمتلازمة غيلان بارى Guillian Barre syndrome وهو من الأمراض المناعية النادرة التى تصيب الأعصاب الطرفية بالتهاب حاد يبدأ من الأطراف فى شكل تصاعدى ليشمل عضلات التنفس، وهى الحالة الأولى من نوعها يتم استقبالها وعلاجها بالمستشفى.

وتم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي واعطاءه الأجسام المضادة والعلاجات اللازمة إلى أن تماثل بالشفاء.