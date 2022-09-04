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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 45 يوما.. ملوي التخصصي يحتفل بخروج طفل مصاب بمتلازمة غيلان باري

احتفال أطباء ملوي
احتفال أطباء ملوي بشفاء طفل

احتفل فريق العناية المركزة بمستشفى ملوى التخصصي جنوب المنيا، بتحسن وخروج حالة طفل لديه من العمر خمس عشر عاما، بعد إقامته بالعناية لمدة 45 يوما.

الدكتور عصام فرحات قائما بأعمال رئيس جامعة المنيا

حيث حضر المريض بشلل رباعي فى الأطراف وفشل بوظائف التنفس وبعد عمل الفحوصات اللازمة تم تشخيص المريض بمتلازمة غيلان بارى Guillian Barre syndrome وهو من الأمراض المناعية النادرة التى تصيب الأعصاب الطرفية بالتهاب حاد يبدأ من الأطراف فى شكل تصاعدى ليشمل عضلات التنفس، وهى الحالة الأولى من نوعها يتم استقبالها وعلاجها بالمستشفى.

 

وتم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي واعطاءه الأجسام المضادة والعلاجات اللازمة إلى أن تماثل بالشفاء.

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