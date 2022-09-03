محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبري الكفور بمركز مطاى

تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أعمال إنشاء كوبري الكفور بمركز مطاي وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، ويأتى ضمن 9 كباري يجري إنشاؤها على ترعة الإبراهيمية علي مستوي المحافظة .

يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة من توقف العمل في أعمال إنشاء الكوبري حيث تابع المحافظ استئناف العمل في إنشاء الكوبري ووجه بسرعة تنفيذ الأعمال وعدم التأخير تيسيراً على المواطنين وخاصة قبيل العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك بحضور سعيد محمد، رئيس مركز مطاى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وكان عدد من أهالي قرية الكفور بمركز مطاي قد ناشدوا الأجهزة التنفيذية باستكمال الأعمال الخاصة بكوبري القرية لتسهيل الحركة المرورية بالقرية والقرى المجاورة لها.

