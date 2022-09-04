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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة طرده من النادي.. تفاصيل مفاوضات البنك الأهلي مع أبو جبل

البنك الاهلي
البنك الاهلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي البنك الأهلي كواليس انضمام أبو جبل حارس نادي الزمالك السابق الي فريق البنك الاهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية. 

وأعلن نادي البنك الأهلي منذ قليل بشكل رسمي انضمام ابو جبل للنادي خلال الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول.

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وعلم صدي البلد أن المفاوضات كانت تسير بشكل سلس للغاية بين ابو جبل ومسئولي البنك الاهلي نافيا الاخبار المتداولة عن طرد رئيس النادي الحارس من مكتبة خلال المفاوضات بسبب طلبات المغالاة . 

وأكمل: أبو جبل تمسك بالانضمام لمنظومة البنك الأهلي دون وجود طلبات مالية، كما تداول خلال الفترة الماضية 

وأوضح : أبو جبل قال نصًا “أنا متسمك بالانضمام إلى البنك الأهلي”. 

وتعتبر صفقة ابو جبل هي الثانية لنادي البنك الاهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد ضم احمد توفيق لاعب فريق بيراميدز . 

أبو جبل والبنك الاهلي 

وكان قد كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جلسة أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، مع محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك، من أجل توقيع عقود الفريق.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، محمد أبوجبل أصر على وضع شرط جزائي ضعيف في عقده مع البنك الأهلي، رغم توصله لاتفاق مُرضٍ مع رئيس نادي البنك الأهلي، أشرف نصار.


وأضاف شبانة، وهو الأمر الذي دفع أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لطرد "محمد أبوجبل" من مكتبه، وتمزيق العقود.

وأتم شبانة، أقول لـ محمد أبوجبل الأموال ليست كل شيء، حافظ على تاريخك، هذا الموقف سيقلل منك بشكل كبير.

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