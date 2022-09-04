من الچيم.. مصطفى شعبان يستعرض لياقته البدنية | شاهد

شارك الفنان مصطفى شعبان صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واستعرض مصطفى شعبان لياقته وقوته في التمارين الرياضية داخل الچيم، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

من جانب آخر، انضم الفنان باسم سمرة الى فريق عمل مسلسل "بابا المجال"، والذى من المقرر أن يخوض من خلاله الفنان مصطفي شعبان الماراثون الرمضاني المقبل.

ومسلسل بابا المجال من إخراج أحمد خالد موسي، ومن المقرر ان يشارك فى بطولته ياسمين رئيس، ويعرض خلال شهر رمضان لعام 2023.

وكرم حزب حماة الوطن الفنان مصطفى شعبان، بإهدائه درعا تقديرا عن دوره في مسلسل دائما عامر، والذي نال إشادات متعددة.

وشارك في التكريم عدد من قيادات حزب حماة الوطن، على رأسهم الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، وأمين الصندوق، بالإضافة لعدد من قيادات مجلسي النواب والشيوخ وأمانات ولجان الحزب.