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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاش مايوه.. ميريام فارس تتألق في إطلالة صيفية مبهرة.. شاهد

ميريام فارس
ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

 

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وتألقت ميريام فارس، بمايوه بكيني باللون الابيض، ومنقوش بمجموعة من الرسومات الملونة التي تكشف عن جمالها، ونسقت معه كاش مايوه باللون الفوشيا المنقوش بألوان عديدة ومميزة.

واختارت ميريام فارس تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل،  ووضعت قبعة باللون الاورنج لتتناسب مع ظهورها .

ومن الناحية الجمالية،  أعتمدت ميريام فارس في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه مع نظارة شمسية لاكمال اللوك. 

وإليكم صور ميريام فارس. 

ميريام فارس

 

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