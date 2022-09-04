عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يرحب بدعم واشنطن لبلاده

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

رحب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز"، أن الكاظمي، استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، حيث بحثا العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية.

كما شهد اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على دور العراق البارز في التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود الحكومة العراقية في انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة.

ورحب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده، مؤكدا أهمية استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية.

من جانبها، أكدت ليف، على دعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره، وجددت التأكيد على مواصلة الإدارة الأمريكية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

كله إلا قطع العيش.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال والخطيب؟

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

خليته زي أختها.. انتقام وحشي لـ سيدة من زوجها في المطرية

ترشيحاتنا

محمد أبو العينين ونجله طارق يقدمان واجب العزاء للخطيب في وفاة شقيقته|صور

التعليم تقرر فتح الأندية الصيفية في المدارس حتى 18 سبتمبر

عندها بنت شبهها ولا شائعة؟!.. صور وضعت ياسمين صبري في مأزق|شاهد

شاهد ملخص وأهداف مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الملكة إليزابيث مذعورة والأمير تشارلز مكتئب..قنابل هاري وميجان النووية تهز قصر باكينجهام

كواليس جريمة المطرية.. سيدة وضعت مخدرا لزوجها في الشاي وقطعت عضوه الذكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل طاجن بطاطس في الفرن

بالشنطة والكعب العالي.. سباحة تمشي على رأسها تحت الماء |فيديو

مش هتصدق| سعر فستان خطيبة ولي العهد الأردني بعيد ميلاد الملكة رانيا

بينيلوبي كروز تتألق في أول ظهور لها بمهرجان فينيسيا السينمائي قبل عرض فيلمها L'immensità

فيديو

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

تسول إلكتروني.. تدعي مرض ابنها وتجمع الأموال وتختفي |فيديوجراف

مش طبيعية.. فيديو لسيدة حامل يثير الجدل على السوشيال ميديا

من أزمتها مع مفيد فوزى إلى هجومها على محمد عطية.. ياسمين عز المثيرة للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ