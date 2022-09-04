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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يمامة يعلن فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لـ الوفد 10 سبتمبر

صدى البلد

دعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الهيئة الوفدية الناخبة "الجمعية العمومية للوفد" للانعقاد يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022 لانتخاب 50 عضوًا بالهيئة العليا الجديدة و5 من سكرتارية الهيئة الوفدية تحت سن 35 عامًا.

وأعلن رئيس الوفد عن فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة العليا في 10 سبتمبر الجاري.

وأكد المكتب التنفيذي في اجتماعه اليوم، على إجراء الانتخابات بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

وتم تشكيل لجنة داخلية للإشراف على الانتخابات برئاسة اللواء أحمد الشاهد وعضوين من الشئون المالية والإدارية بالحزب، مع تقديم مبلغ تبرع بقيمة 10 آلاف جنيهًا من كل مرشح.

وقرر المكتب التنفيذي تشكيل اللجان النوعية المتخصصة بعد إجراء انتخابات الهيئة العليا.

وفوّض المكتب التنفيذي رئيس الوفد في التجديد للجان الإقليمية والتي ستنتهي مدتها قبل انتهاء انتخابات الهيئة العليا، لمدة 3 أشهر جديدة.

الجمعيه العموميه النيابة الإدارية الهيئة العليا لحزب الوفد اللجان النوعية تشكيل اللجان النوعية

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