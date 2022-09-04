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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كواليس جريمة المطرية.. سيدة وضعت مخدرا لزوجها في الشاي وقطعت عضوه الذكري

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية

حصل موقع صدى البلد علي تفاصيل جديدة في واقعة بتر العضو الذكري لزوج يعمل ( مقاول ) علي يد زوجته بالمطرية .

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 تفاصيل الواقعة 

تبين من الفحص أن السيدة  ربة منزل  قامت بوضع مخدر في كوب الشاي له ليخلد للنوم ، وعقب ذلك استلت سكينا من المطبخ وقامت ببتر عضوه الذكري انتقاما منه لرفضه كتابة عقد الشقة باسمها بعد أن حصل علي مبلغ مالي منها مقابل تسجيلها باسمها.

تم القبض علي المتهمه وتحرر محضر بالواقعة ، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة ٤ أيام علي ذمه التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث .

الزوج في المستشفي بين الحياة والموت 

تلقي اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة اخطارا من اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية يفيد تلقي مباحث قسم المطرية اشارة من مستشفي باستقبالها مقاول في حاله خطرة لاصابته بنزيف ويصعب استجوابه لسوء حالته نتيجة تعرضه لبتر في عضوه الذكري علي يد زوجته .


 اعترافات الزوجة 

 تم توجيه مأمورية الي مكان الواقعة والقي القبض علي الزوجة التي اعترفت بارتكاب الجريمة انتقاما منه لحصوله علي ٤٠ الف جنيه مقابل اتفاقه معها علي تسجيل الشقة باسمها ، إلا انه ماطلها فقررت الانتقام منه .

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