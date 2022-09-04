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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أزمة الـ 3 آلاف معلم تتجدد.. نواب يطالبون بمنحهم أولوية التعيين.. وسؤال عاجل للوزير الجديد

رضا حجازي
رضا حجازي

برلماني يوجه سؤال لوزير التعليم بشأن مصير الـ 3 آلاف ف معلم

هالة أبو السعد تطالب أن تكون أولوية التعيين لـ 36 ألف معلم 

نائب: كانت هناك وعود بحل أزمة الـ 3 آلاف معلم لكن لم يحدث

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بسؤال لـ وزير التعليم الجديد، الدكتور رضا حجازي، لحفظ حقوق الـ 36 ألف معلم، وضرورة أن تشمل الاشتراطات الجديدة لمسابقة الـ 30 ألف معلم بنودا خاصة بهم.

وأشار النواب إلى أنهم قد ناقششوا في البرلمان في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التعليم حينها، مسألة الـ 36 ألف معلم، وأصدر وعودًا، بحسب نواب، بأن الـ 36 ألف معلم لهم أولوية في التعيين، وسيكونون على رأس القائمة التي سيتم تعيينها لمواجهة عجز المعلمين بالمدارس.

إلا أن الـ 36 ألف معلم ونواب البرلمان، فوجئوا بخلو الاشتراطات الخاصة بمسابقة الـ 30 ألف معلم من الإشارة إلى الـ 36 ألف معلم، ولم يتم التطرق إليهم من قريب أو بعيد، بل إن التعليم أكدت أن تلك المسابقة جديدة وليس لها علاقة بأي مسابقات حدثت من قبل.

النواب يطالب الوزير الجديد بحل أزمة الـ 36 ألف معلم 

البداية مع النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، والذي تقدم بسؤال إلى وزير التعليم بشأن ال 36 ألف معلم الذين حصلوا على شهادات ودفعوا آلاف جنيه في رسوم لدخول المسابقة.

وأشار إلى وعود وزير التعليم السابق، الذي أكد في إحدى جلسات البرلمان أن ال 36 ألف معلم لهم أولوية في التعيين، وهو ما لم يحدث.

كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التعليم الجديد حول ال 36 ألف معلم، اليوم، وطرحت في سؤال الآتي: ما هي خطة الوزارة للتعامل مع أزمة ال 36 ألف معلم؟ وهل سيتم الاستعانة بهم عند تعيين معلمين جدد؟.

وأوضت النائبة فى سؤالها أن أزمة نقص المعلمين في المدارس ظهرت بشكل واسع مع الأيام الأولى للدراسة، لدرجة جعلت مدراء المدارس عاجزين عن توفير بدائل، أو حتى الرد على تساؤلات أولياء الأمور المرتبطة بأسباب تكرار غياب المعلمين عن الحصص الدراسية ما قد يجعل بعض الفصول خاوية من المدرسين لفترات طويلة، وهو ما يمثل تحديا واضحا لنظام التعليم الجديد الذي يقوم بشكل أساسي على المعلمين.


وكان وزير التربية والتعليم السابق قد صرح بمجلس النواب الموقر أثناء الجلسة العامة أن هناك عجزا بالمعلمين وأكد خلال رده على النواب بالجلسة العامة، أن عجز المعلمين يبلغ 323 ألفا على مستوى الجمهورية منهم 126 ألفا فى التعليم الأساسى و8800 فى التعليم الفنى و163 ألفا فى الخدمات والأنشطة ونحتاج إلى 25 ألفا فى حياة كريمة، وهذا الرقم يحتاج إلى مليارات الجنيهات.


وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة... هؤلاء المعلمين اكتسبوا من الخبرة ومن الكفاءة واعتمدوا على راتبهم وظيفتهم، ويجب أن يكون هناك ثواب لمن أثبت منهم خبرة في فترة التعاقد، حيث أنهم أصبحوا مؤهلين ومدربين للتعامل مع منظومة التعليم والمساهمة في حلها

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