زى النهاردة.. الأهلي يكتسح بطل الجزائر والزمالك يهزم أشانتي كوتوكو.. نوستالجيا

شهد يوم 4 سبتمبر عام 1996 فوز النادى الأهلي علي اتحاد بليدة بطل الجزائر بخمسة أهداف مقابل هدف علي ستاد القاهره في افتتاح البطولة العربية الثانية عشر للأندية أبطال الدوري.

تقدم مشير حنفي للنادي الأهلي في مطلع المباراة وأضاف حسام حسن الهدف الثاني ثم سجل وليد صلاح الدين في الدقيقه 43 من الشوط الأول وعصام الحضري الذي لعب مباراته الأولى مع الأهلي بعد انتقاله من دمياط اهتزت شباكه في الدقيقه الأخيره من نفس الشوط و سجل أحمد عبد المنعم كشري ثم السيد غريب هدفين متتاليين في الدقيقتين 34 و 38 من الشوط الثاني.







جاء تشكيل النادى الأهلي علي النحو التالي :

عصام الحضري في حراسة المرمي

سمير كمونة وابو الدهب ومشير حنفي ومحمد يوسف وابراهيم حسن- رضا عبد العال و هادي خشبة وهشام حنفي وحسام حسن وووليد صلاح الدين أحمد كشري

وحقق نادي الزمالك فوزا يوم 4 سبتمبر عام 1987 علي الاشانتي كوتوكو بطل غانا بهدفين نظيفين علي ستاد القاهره في ذهاب دور الثمانية لبطولة أبطال الدوري.

الشوط الأول شهد هدفي اللقاء عن طريق أيمن يونس وجمال عبد الحميد في الدقيقتين 27 و 32.

وضم تشكيل الزمالك في هذه المباراة كل من:

عادل المأمور في حراسة المرمى

خالد جلال وهشام يكن واسماعيل يوسف وبدر حامد وأيمن يونس وحمادة عبد اللطيف ومحمد حلمي وعفت نصار وجمال عبد الحميد وطارق يحيى