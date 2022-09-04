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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة القاهرة تنتهى من استلام ملفات التقديم للطلاب الجدد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، على الانتهاء من استقبال ملفات الطلاب الجدد 2022-2023 . 

و قال الدكتور حسام عبد الفتاح ، على أن كلية الهندسة انتهت من استقبال ملفات طلاب الثانوية العامة الجدد بعد الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى و الثانية مباشرة . 

 

فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول في اللقاء القمي الثاني في المعلومات العلمية والعامة للجامعات المصرية "كأس المعرفة"، والذي نظمته جامعة عين شمس خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2022، حيث استطاع فريق جامعة القاهرة الفوز على جميع الفرق التي قابلته سواء في دور المجموعات أو الدور النهائي للمسابقة، مما أهله للفوز بالمركز الأول وبفارق كبير بينه وبين أقرب منافسيه الفائز بالمركز الثاني.

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جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول في اللقاء القمي الثاني "كأس المعرفة"

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب الفائزين على مشاركتهم المُشرفة فى مختلف المحافل وتمثيلهم للجامعة  بتميز 

وضم  الفريق الفائز كلا من: الطالب عبد الوهاب حسن عبد الوهاب من كلية الصيدلة، والطالب أحمد محمد ممدوح من كلية الحقوق، والطالبة نورهان أسامة عبد الحليم من كلية الصيدلة، والطالبة هدى شريف عيد من كلية طب الفم والأسنان.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر لإدارة رعاية الشباب بالجامعة وهيئة الإشراف التي أعدت تدريب الطلاب للفوز بالمركز الأول.

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