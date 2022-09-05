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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير اقتصادي: الإقليمية ليست بديل للعولمة ولكنها جزء مكمل لها.. فيديو

الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن المشهد الاقتصادي العالمي يتم صياغته بشكل جديد ضمن مفهوم الأمن الاقتصادي، وهو الأمن الذى يتوفر للأفراد والمؤسسات داخل الدولة لإشباع احتياجاتها، وقدرتها في الحفاظ على هذا الأمن مهدد بعدة عوامل منها العولمة.
 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "المشهد"، عبر فضائية "TeN" مساء اليوم الأحد، أن من مفارقات العولمة ما حدث للمكسيك بعد دخول الصين في السوق مع أمريكا، مؤكدا أن هناك 40 مليون عامل في الصين سيعاني من العولمة. 
 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الإقليمية ليست بديل للعولمة ولكنها جزء مكمل لها، لافتا إلى مبادرة الحزام والطريق مظهر من مظاهر للعولمة لتحقيق السيطرة للدولة التى طرحتها وهي الصين.
 

وأشار إلى أن الصين تحقق كبير من السيطرة بمشاركتها في مشروعات البنية التحتية في الدول النامية بتسهيلات كبيرة بعكس الصين، مؤكدا أن المبادرات كلمة السر للتخلص من العولمة.
وأوضح أن تركيا تحاول الدخول في شكل مختلف من السيطرة بعد تدخلها لحل أزمة القمح من أوكرانيا.

الدكتور مدحت نافع أمريكا العولمة الصين

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