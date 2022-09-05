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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاب توب ودراهم إماراتية.. ضبط سائق لسرقته حقيبة بسوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط قسم شرطة أول سوهاج، من ضبط سائق في بداية الثلاثينات من العُمر؛ لسرقته حقيبة بها لاب توب ماركة شهيرة وساعة يد ونظارة شمس، و450 درهما إماراتيا، بقطار "القاهرة- أسوان"، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بورود محضر أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ المدعو (أحمد. ا. م- 53 سنة- مهندس مساحة- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج).

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تفاصيل الواقعة

بسرقة حقيبته الخاصة وبداخلها جهاز لاب توب ماركة شهيرة– ساعة يد– نظارة شمس– مبلغ مالي 450 درهم إماراتي– بعض المتعلقات الشخصية.

وذلك أثناء تواجده داخل قطار "القاهرة- أسوان"، حال تركها بجوار المقعد المُخصص له والتوجه لدورة المياه وعقب عودته اكتشف سرقة الحقيبة المُشار إليها.

وتوصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة المدعو (إسلام. س. ع- 30 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته الحقيبة وبداخلها المُتعلقات المُشار إليها، وبمواجهته أقر بإارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج قسم حقيبة قطار لاب توب درهم

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