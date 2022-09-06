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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لـ جذب المال لحياتك وطرد الفقر من منزلك

نصائح لـ جذب المال
نصائح لـ جذب المال لحياتك وتطرد الفقر من منزلك

قدمت الدكتورة سها عيد، خبيرة الطاقة والفينج شوى، عدة نصائح لـ جذب المال للمنزل وفى نفس الوقت تبعد عنه الفقر وتحميه من خسارة المال المملوك بالفعل.

أوضحت “ سها ” أنه يمكن للإنسان استغلال علم طاقة المكان فى جذب المال والثروة إلى منزله من خلال بعض التقنيات البسيطة.

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وذكرت “سها ” أن الشعور بالامتنان للأشياء التى تمتلكها فى حياتك ومنزلك، حتى وإن كانت بسيطة، تساعد فى جذب المال لحياتك، والشكر فى الدين على النعم؛ يزيدها ويحفظها.

وكشفت “سها” أن منطقة الثروة فى المنزل هى تلك المنطقة الموجودة أقصى اليسار أمامك من المدخل الرئيسي بحسب أسس الفينج شوى الغربى، أما أسس الفينج شوى الصينى فتقول لك إنها جهة الجنوب الشرقى والحل لحفظ المال وزيادته داخل المنزل هو الاهتمام بطاقة مناطق الثروة فى المنزل فى هذين المكانين.

ديكور يجذب المال
ديكور يجذب المال

وشرحت “سها” كيفية تنشيط طاقة مناطق الثروة والمال داخل المنزل، فيجب إغلاق أى باب جانبى أو نافذة فى تلك المناطق، حتى لا يتسرب المال من المنزل وتجد النقود تنفد بسرعة، كما ينصح بتزيين هذه الأماكن لـ جذب المال والثروة للمنزل .

ويمكن فعل هذا من خلال زرع نبات الخيزران أو وضع صور تعبر عن أحلامك المرتبطة بالمال مثل صورة السيارة المفضلة أو بلاد جميلة ترغب فى السفر إليها هذا بالإضافة لاستخدام الشموع الأرجوانية والعملات المعدنية الذهبية والورقية.

 ونصحت “سها” بعدم المبالغة فى وضع الصور التى تعبر عن الأحلام والأمنيات داخل المنزل حتى لا يحدث تشتت للإنسان ويفقد التركيز على تحقيق أهدافه.

وأكدت سها أهمية التخلص من الفوضى أو أي شيء يذكر الإنسان بالأوقات الحزينة لأنها من أهم الطرق التي تجذب المال والوفرة للمنزل لذا فيجب أن تكون من أولويات الفرد هذا بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة المكان وطرد الروائح الكريهة منه.

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