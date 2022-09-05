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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو عبر الإنستجرام.. حنان مطاوع تخطف أنظار جمهورها

الفنانة:حنان مطاوع
الفنانة:حنان مطاوع

تألقت الفنانة حنان مطاوع بفيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وخطفت مطاوع الأنظار بإطلالة مبهجة، مرتدية فستان أصفر واعتمدت تسريحة شعر كيرلي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت ماكياج بالألوان الترابية أبرز ملامحها.

 

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل "وجوه" الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022  تنقسم أحداثه لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية "سلمى" وعنوانها "وش تالت"، والحكاية الثانية تحت عنوان "ميتا فيرس"، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.

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