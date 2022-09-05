بفيديو عبر الإنستجرام.. حنان مطاوع تخطف أنظار جمهورها

تألقت الفنانة حنان مطاوع بفيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت مطاوع الأنظار بإطلالة مبهجة، مرتدية فستان أصفر واعتمدت تسريحة شعر كيرلي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت ماكياج بالألوان الترابية أبرز ملامحها.

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل "وجوه" الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022 تنقسم أحداثه لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية "سلمى" وعنوانها "وش تالت"، والحكاية الثانية تحت عنوان "ميتا فيرس"، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.