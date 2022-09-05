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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجوم الرياضة يرافقون جثمان والد أمير توفيق لصلاة الجنازة بمسجد الصديق |شاهد

صدى البلد

وصل منذ قليل جثمان والد  امير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، إلى مسجد الصديق بمساكن شيراتون استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه.

وحرص على الحضور عدد من نجوم الرياضة منهم خالد مرتجي والعامري فاروق، ووليد سليمان و خالد بيبو وحسام غالي.

أحمد مرتضي منصور يعزي أمير توفيق في وفاة والده

خالص العزاء.. إبراهيم عبد الجواد ينعى والد أمير توفيق

 

وأعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، عن وفاة والده، أمس الأحد، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏انا لله وانا اليه راجعون،  ابي الحبيب في ذمة الله. برجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة.


وتابع "صلاة الجنازة غدا الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد الصديق بمساكن شيراتون  والدفن بمقابر العائلة بالروبيكي"

ويعد أمير توفيق واحداً من أبناء الأهلي الذين تربوا بين جدرانه وكان حارساً للمرمي قبل أن يعتزل اللعب في وادي دجلة ثم يسافر للحصول علي دورات في التسويق الرياضي ثم عمل مديراً للتسويق بالأهلي في وقت المجلس السابق ثم أنتقل مديراً لتسويق شركة صلة الرياضية وعاد من جديد بقرار مجلس الإدارة الي النادي الاهلي لتولى منصب مدير لجنة التعاقدات في النادي.

 

 

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والد أمير توفيق وفاة والد امير توفيق مسجد الصديق صلاة الجناز مدير تعاقدات النادي الاهلي

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