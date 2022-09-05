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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرتضي منصور ينعي أمير توفيق في وفاة والده

أحمد مرتضي منصور
أحمد مرتضي منصور

نعى أحمد مرتضي منصور، أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، في وفاة والده عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب:"أتقدم بخالص العزاء لـ أمير توفيق في وفاة المغفور له بإذن الله والده...اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته".

أعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن وفاة والده، اليوم الاحد، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏انا لله وانا اليه راجعون،  ابي الحبيب في ذمة الله. برجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة.

وتابع "صلاة الجنازة غدا الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد الصديق بمساكن شيراتون والدفن بمقابر العائلة بالروبيكي"
ويعد أمير توفيق واحداً من أبناء الأهلي الذين تربوا بين جدرانه وكان حارساً للمرمي قبل أن يعتزل اللعب في وادي دجلة ثم يسافر للحصول علي دورات في التسويق الرياضي ثم عمل مديراً للتسويق بالأهلي في وقت المجلس السابق ثم أنتقل مديراً لتسويق شركة صلة الرياضية وعاد من جديد بقرار مجلس الإدارة الي النادي الأهلي لتولى منصب مدير لجنة التعاقدات في النادي.

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