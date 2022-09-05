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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحب شركة ينصب على مواطنين فى 4 ملايين جنيه بالدقهلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب ومدير شركة للتسويق التجارى ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (4 مليون جنيه) ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه ولاذ بالفرار.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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