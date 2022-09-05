صحة المنيا تُجرى 11709 عمليات جراحية مجانية بمختلف التخصصات

ضمن "المبادرة الرئاسية" للقضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى الانتهاء من إجراء 11709 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية "أغسطس" 2022، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأضاف وكيل الوزارة ، أن العمليات شملت (5636) عملية جراحة عيون و(976) جراحة مخ وأعصاب و(720) عملية جراحة الأورام و(3184) قسطرة قلبية (336) قلب مفتوح و(571) جراحة العظام، و 213 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، و (47) قسطرة بالمخ، و26 زراعة قوقعة.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة، وهم (مستشفى المنيا العام - مستشفى رمد المنيا - مستشفى ملوى التخصصي - مستشفى التأمين الصحي - مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط - مركز اورام المنيا - مستشفى المنيا الجامعي - مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا – مستشفى القلب والصدر الجامعي- مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا - مستشفى مصر المحبة - مستشفى الراعي الصالح بسمالوط- مستشفى دار الهلال التخصصي- مركز النيل الدولي للعيون - مستشفى سمالوط التخصصي - مستشفى المنيا الوطنى - مستشفى الصفوه ببنى مزار -مستشفى رمد بنى مزار ـ مستشفى ديرمواس التخصصي، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ).