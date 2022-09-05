عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "المبادرة الرئاسية" للقضاء على قوائم الانتظار

صحة المنيا تُجرى 11709 عمليات جراحية مجانية بمختلف التخصصات

محافظ المنيا
محافظ المنيا

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى الانتهاء من إجراء 11709 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية "أغسطس" 2022، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

وأضاف وكيل الوزارة ، أن العمليات شملت (5636) عملية جراحة عيون و(976) جراحة مخ وأعصاب و(720) عملية جراحة الأورام و(3184) قسطرة قلبية (336) قلب مفتوح و(571) جراحة العظام، و 213 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، و (47) قسطرة بالمخ، و26 زراعة قوقعة.

تجنبا للحوادث.. محافظة المنيا تعلن مراقبة الطريق الأوسط بمنظومة الرادار الليلي

بدء اختبارات القدرات للشهادات الفنية بجامعة المنيا

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة، وهم (مستشفى المنيا العام - مستشفى رمد المنيا - مستشفى ملوى التخصصي - مستشفى التأمين الصحي - مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط - مركز اورام المنيا - مستشفى المنيا الجامعي - مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا – مستشفى القلب والصدر الجامعي- مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا - مستشفى مصر المحبة - مستشفى الراعي الصالح بسمالوط- مستشفى دار الهلال التخصصي- مركز النيل الدولي للعيون - مستشفى سمالوط التخصصي - مستشفى المنيا الوطنى - مستشفى الصفوه ببنى مزار -مستشفى رمد بنى مزار ـ مستشفى ديرمواس التخصصي، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ).

المنيا مديرية الصحة عملية جراحية وكيل وزارة الصحة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار المبادرة قوائم الانتظار صحة المنيا المبادرة الرئاسية عملية مجانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

البيض بقى أومليت على الأسفلت.. صور وتفاصيل أغرب حادث في مصر

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

شاهد لحظة وفاة مواطن أثناء صلاة الفجر بالغردقة

بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر| تعرف على رد محمد عواد.. فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

بادر واحجز لك وظيفة.. فرص عمل بالشرقية برعاية حكومية

هل حصلت على أجر إرضاع أولادها الثلاثة؟.. نهاد أبو القمصان ترد بكل صراحة

جدد إيمانك.. 4 أشياء يغفل عنها كل مسلم لتحقيق مراد النبي

التضامن : توزيع 250 ألف بطاقة ميزة للمستحقين الجدد بـ تكافل وكرامة

الإعلان عن ليز تراس رئيسة للوزراء في بريطانيا

بعد دعوة الكاظمي.. بيان عاجل لمؤتمر الحوار الوطني في العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عهد جديد.. ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon

أسرع طريقة لـ تحضير الكيك زي المحلات

من الأجرأ.. بنات شريف منير يتنافسن بجمالهن على السوشيال ميديا| شاهد

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

فيديو

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

بعد تسريب صورتها عارية .. من هي فاطمة بن سعيدان |فيديوجراف

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري: ابن مين ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ