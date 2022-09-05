وفاة عضو هيئة تدريس إثر سقوط سيارته بترعة الإبراهيمية بسمالوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال سيارة سقطت بترعة الإبراهيمية شمال سمالوط مما أسفر عن وفاة عضو هيئة تدريس وجارى البحث عن الجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد ببلاغ نجده بسقوط سيارة في ترعة الابراهيمية ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط.

انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية وبإجراء التحريات الأولية والفحص ، تبين آنها سيارة ملاكي وبالفحص السريع والتواصل تبين ان قائد السيارة عضو هيئة التدريس.

ويجرى فريق الإنقاذ النهري البحث الان في ترعة الابراهيمية علي الجثمان وتم رفع السيارة من الترعة بمعرفة الأهالي و الوحدة المحلية.

