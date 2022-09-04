إزالة قاعة تصوير "فوتوسيشن" مخالفة على الطريق الدائري لـ "ماقوسة" بالمنيا

شهد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا أعمال إزالة لقاعة تصوير (فوتوسيشن) مخالفة على أرض زراعية بالطريق الدائري لماقوسة بمركز المنيا، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له ودفع الغرامات المقررة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال جولة محافظ المنيا لمتابعة أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة المنيا، وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال جولته ، تفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات البناء على قطعة أرض بالطريق الدائري بماقوسة والذي تنفذه الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حيث وجه بتحرير محضر بالتعدي على أرض زراعية "محضر 152" وتحميل المتعدي للغرامة المقررة في هذا الشأن لرفع وإزالة التراكمات.