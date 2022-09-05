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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة سكانية شاملة بقرية عمر شاهين بمركز بدر في البحيرة

قوافل سكانية شاملة
قوافل سكانية شاملة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع  جامعة السادات والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر قافلة سكانية شاملة بقرية عمر شاهين بوحدة أم صابر بالبحيرة .

وشارك في القافلة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

و تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية:

في قطاع الصحة: تم الكشف على ( ١٢٠ باطنه -  ١١٠ اطفال - ٨٨ جلديه - ١٠ رمد -  ٨٩ عظام - ٤٧ أمراض النسا ) ٥٣ اجراء تحاليل و ١٤ وسائل تنظيم الأسرة.

قطاع الطب البيطري : رش وعلاج جماعي ٢٠٠ رأس ماشية.

قطاع التموين : تم توزيع ٨٠ أسطوانة غاز بسعر المصنع.

قطاع التضامن : توزيع الفيزا الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.

كما تم تنظيم ندوة حول تنظيم الأسرة والوقاية من فيروس كورونا و صحة دعم المرأة والاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي .

جاء ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية و الطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

البحيرة محافظة البحيرة التموين التضامن الطب البيطري الوحده المحلية فيروس كورونا الوقاية من فيروس كورونا سرطان الثدي مدينة بدر قافلة سكانية

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