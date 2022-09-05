الحركة الوطنية يعقد برنامج تثقيف سياسي استعدادا لـ الحوار الوطني غدا

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي غداً الثلاثاء برنامج التثقيف السياسي والتوعوي، في إطار برامج الحزب التأهيلية من أجل الاستعداد لجلسات الحوار الوطني التي ستنطلق خلال ايام وذلك بهدف اثراء التجربة الحزبية بانشطة وفاعليات وبرامج وكوادر قادرة علي مواجهة التحديات وتأهيل جيل يصنع رأي عام قادر علي دعم الدولة وقياداتها السياسية ضد الاكاذيب وضد حملات التشوية ومحاولات ضرب الجبهة الداخلية من قبل جماعات اهل الشر .

وقال الدكتور كريم نور الدين امين التدريب والتثقيف بحزب الحركة الوطنية المصرية إن البرنامج الذي سينعقد غدا الثلاثاء يستهدف طرح رؤي وافكار توعوية من شأنها المساهمة في صياغة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة ، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات فرضتها الظروف والأوضاع العالمية، مؤكدا أهمية تدشين البرامج والفعاليات واستغلال الفرص لإظهار مصر بصورة تليق بها خلال جلسات الحوار الوطني وذلك تقديم رؤى غير تقليدية تساعد دولتنا على تجاوز وتخطي المرحلة الصعبة والدخول في عصر الجمهورية الجديدة التي ارسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وتابع كريم نور الدين تصريحاته قائلاً : ان أمانة التدريب والتثقيف بحزب الحركة الوطنية المصرية تعقد غداً أولى برامج التثقيف السياسي وذلك منذ تكليفي بإعادة تشكيلها وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بمصر الجديدة، وفي إطار توجيهات اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب حيث أكد على أهمية إعداد برامج تدريبية وتثقيفية جادة قادرة على خلق حالة من الوعي لدى الشباب وإنتاج كوادر حزبية قادرة على الإدارة والمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية.

وأضاف أمين التدريب والتثقيف للحركة الوطنية ان الجلسة الأولى تعرض عدد من النقاط من بينها مفهوم الدولة ومكوناتها، العلاقة بين الدولة والمجتمع، النظام السياسي وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات، الشائعات وكيف يمكن مواجهتها ومدى تأثيرها على الدولة والمجتمع، وتقام هذه الجلسة بحضور الدكتورة الشيماء عبد السلام عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف.

وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "تطوير المحليات والمدن الذكية ومدن الجيل الرابع" ويحاضرها النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ حيث يناقش دور المحليات في الحفاظ على البنية التحتية للمدن الجديدة والمساعدة في تطويرها بالإضافة إلى اختلاف مفهوم وادوار المحليات مع دخولنا في عصر مدن الجيل الرابع، الحركة الوطنية يعقد غداً برنامج تدريبي للتثقيف السياسي استعدادا لجلسات الحوار الوطني.