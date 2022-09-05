تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم "الإثنين"، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 202 إصابة جديدة، كما تعافت 198 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 669 ألفا و415 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 398 إصابة جديدة بإجمالي مليون و17 ألفا و543 حالة، وتماثل 473 شخصا للشفاء بإجمالي 997 ألفا و100 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2341 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 638 إصابة جديدة وحالتي وفاة، وتماثل 1695 شخصا للشفاء، خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و458 ألفا و509 حالات، والوفيات إلى 25 ألفا و348 حالة، والشفاء إلى مليونين و431 ألفا و657 حالة بنسبة 98.9%.