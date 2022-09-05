عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية تستجيب للإعلامية عزة مصطفى بشأن علاج مريض كبد

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

استجاب الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفي لعلاج عم عبد الفتاح.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"،:" الوزارة ستتواصل مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية؛ من أجل الاستجابة لحل مشكلة عم عبد الفتاح.

وعرضت الإعلامية عزة مصطفي، تقرير مؤثر عن عم عبد الفتاح الذي يعاني من مرض الكبد بالدقهلية.

وأشار التقرير، إلي أن المريض يعاني أيضا من انسداد بمجرى البول، ولا يقدر على إجراء عملية جراحية.

من جانبه قال عبد الفتاح: “كنت بشتغل صنايعي مخبوزات وفجأة تعبت وأنا بشتغل وروحت أكشف وجدت إني مصاب بتليف في الكبد”.

وأضاف: "أنا محتاج أعمل علمية لـ انسداد مجري البول وحسبما أكد لي الدكتور العملية هتكلف 8 آلاف جنيه.

وتابع: "كل اللي أنا طالبه أوضة ليا أنا وعيالي لانهم مشردين كل واحد في مكان وأنا موجود في منزل أخواتي، ومصدر رزق ليا أنا وأولادي".

وزارة التنمية المحلية محافظ الدقهلية عزة مصطفي التنمية المحلية الدكتور أيمن مختار خالد قاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

ترشيحاتنا

مذيعة الزمالك والهجوم على مرتضى منصور.. حقيقة 5 منشورات أشعلت الوسط الرياضي

بعد توجيهات السيسي.. 16 معلومة عن صندوق مصر السيادي وفقا للقانون

العالم يعاني من نقص الغذاء.. كيف استعدت مصر للأزمة وحققت الاكتفاء الذاتي؟

غدا.. اجتماع وزراء الخارجية العرب يناقش ملفات المنطقة قبيل عمومية الأمم المتحدة

أشادت بمهرجان منارات.. حياة قطاط القرمازي تتحدث عن عام الثقافة المصري التونسي

تحدث عن زواجها السري.. فنانة شهيرة تنسحب من البرنامج وتنفعل على المذيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة الذكاء وقوة الذاكرة.. احترس نقص هذه الفيتامينات يدمر المخ

بفستان جرئ وتاتو.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في عيد ميلاد ابنتها

فخورة بالتجربة.. تعليق صادم من بطلة فيلم أصحاب ولا أعز عن دورها

بحبه.. ظهور آيتن عامر مع ويجز بعد طلاقها والأخير يرد: بالي عليك مشغول

فيديو

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ