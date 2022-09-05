التنمية المحلية تستجيب للإعلامية عزة مصطفى بشأن علاج مريض كبد

استجاب الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفي لعلاج عم عبد الفتاح.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"،:" الوزارة ستتواصل مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية؛ من أجل الاستجابة لحل مشكلة عم عبد الفتاح.

وعرضت الإعلامية عزة مصطفي، تقرير مؤثر عن عم عبد الفتاح الذي يعاني من مرض الكبد بالدقهلية.

وأشار التقرير، إلي أن المريض يعاني أيضا من انسداد بمجرى البول، ولا يقدر على إجراء عملية جراحية.

من جانبه قال عبد الفتاح: “كنت بشتغل صنايعي مخبوزات وفجأة تعبت وأنا بشتغل وروحت أكشف وجدت إني مصاب بتليف في الكبد”.

وأضاف: "أنا محتاج أعمل علمية لـ انسداد مجري البول وحسبما أكد لي الدكتور العملية هتكلف 8 آلاف جنيه.

وتابع: "كل اللي أنا طالبه أوضة ليا أنا وعيالي لانهم مشردين كل واحد في مكان وأنا موجود في منزل أخواتي، ومصدر رزق ليا أنا وأولادي".