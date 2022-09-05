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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"العاصمة الإدارية" تستقبل مجموعة من أعضاء مراكز الشباب بمختلف المحافظات

صدى البلد

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم "الاثنين" وفدًا من أعضاء مراكز الشباب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والشرقية والغربية، تحت شعار "إنجازات الجمهورية الجديدة بعيون شباب مصر".

وأفادت الشركة، في بيان اليوم، بأن الزيارة الميدانية تهدف إلى اطلاع الوفد على أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة، وقد بدأت فعالياتها من مقر وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي حيث كان في استقبال الوفد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ثم توجهوا إلى المدينة الرياضية لبدء فعاليات الأنشطة المختلفة.

من جانبهم، قدّم الشباب الشكر لمسئولي شركة العاصمة الإدارية على المجهود المبذول لصالح تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف بيان الشركة أن الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل دور الشباب وتعريفهم بالمشاريع القومية المختلفة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب العمل على تواجدهم كأطراف فاعلة في مختلف المجالات والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة في صنع الحدث، كما تعكس الزيارة حرص وزارة الشباب والرياضة على تعريف الشباب بعناصر الجمهورية الجديدة ورسم خارطة طريق لمستقبل مستدام لجيل قادر على التغير وريادة الوطن والمستقبل.

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