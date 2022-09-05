ياسمين رئيس تتألق بـ إطلالة كاجوال على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بإطلالة كاجوال، ولوك جديد، وغلب عليه اللون الأسود مع بندانة لشعرها باللون النبيتي، وكتبت عنوانا للصور: "سلام سعادة حب".

وتشارك ياسمين رئيس في فيلم خطة مازنجر، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم “خطة مازنجر” النجوم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وكانت ياسمين رئيس أعلنت مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “بابا المجال” للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل “ملوك الجدعنة”، والذي انطلق في رمضان 2021، وتصدر تريند منصة شاهد vip، وحصد ملايين المشاهدات محليًا وعربيًا.