عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس تتألق بـ إطلالة كاجوال على إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بإطلالة كاجوال، ولوك جديد، وغلب عليه اللون الأسود مع بندانة لشعرها باللون النبيتي، وكتبت عنوانا للصور: "سلام سعادة حب".

txt

ياسمين رئيس تخطف أنظار جمهورها في أحدث إطلالاتها

txt

ياسمين رئيس محتارة بين محمد الشرنوبي وكريم فهمي في أنا لحبيبي

وتشارك ياسمين رئيس في فيلم خطة مازنجر، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم “خطة مازنجر” النجوم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وكانت ياسمين رئيس أعلنت مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “بابا المجال” للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل “ملوك الجدعنة”، والذي انطلق في رمضان 2021، وتصدر تريند منصة شاهد vip، وحصد ملايين المشاهدات محليًا وعربيًا.

مسلسل “ملوك الجدعنة” فيلم خطة مازنجر اخبار ياسمين رئيس اطلالات ياسمين رئيس أفلام ياسمين رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

ترشيحاتنا

بعد خطاب كارثي.. صحيفة أمريكية تشبه بايدن بالفاشية موسوليني

يواصل الجدل..محمد عطية: أختى لها الحرية فى قرار المساكنة وتعمل اللى عايزاه

خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان صفقات الزمالك الجديدة

مصر تعزي كندا في ضحايا حادث الطعن بمقاطعة ساسكاتشوان

وزارة الأوقاف تكلف الدكتور محمد عزت محمد خطيبًا للجمعة القادمة

صنع وسجل 18 هدفا.. جون إيبوكا ماكينة أهداف لا تتوقف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. ياسمين رئيس بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. طريقة عمل نوع رخيص من المسقعة

تعرضت للخيانة.. كشف لغز سقوط الراقصة مروة القيسي من الدور11 في آربيل

جدل على السوشيال ميديا.. وفاة راقصة شهيرة بعد سقوطها من الدور11والسبب صادم

فيديو

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ