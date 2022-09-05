يواصل الجدل..محمد عطية: أختى لها الحرية فى قرار المساكنة وتعمل اللى عايزاه

آثار الفنان محمد عطية جدلا واسعا الساعات الماضية بعد تصريحاته المثيرة للجدل حلو المساكنة بدون زواج فى لقائه الأخير ، وشن عدد منرجال الدين والأعلام هجوما كبيرا عليه .

وآثار محمد عطية الجدل مجددا بعد تلاقيه مجموعة من الأسئلة عبر خاصية ستوري ، وسأله إحدى متابعيه :" لو ليك اخت توافق انها تعيش مع راجل حياه جنسية بدون زواج ع اثر افكارك اللي مقتنع بيها؟

ورد محمد عطية :" هو احنا ليه بنتعامل مع المرأة علي انها أحد ممتلكات الرجل .. هو من يقرر ماذا تفعل ؟؟ سؤالك اصلا بيتعارض مع مبدأالمساواة اللي بتكلم عنه ؟؟ انت اختك بتختار انت تعمل ايه ومتعملش ايه ؟؟ المرأة لديها عقل مثل عقلك يستطيع اتخاذ قرارته بنفسه و تحمل نتيجة اخطاؤه".

تصريحات محمد عطية

وقال محمد عطية خلال استضافته فى البرنامج : إنه يرفض فكرة الزواج قبل أن يعيش لفترة مع السيدة التى سوف يتزوجها أي “ المساكنة ” ، مؤكدا أنه يخشى إنجاب بنت حتى لا تتعرض إلى المضايقات التى يفعلها البعض ضد السيدات في المجتمعات العربية.

دعاء فاروق تهاجم محمد عطية

علقت الإعلامية دعاء فاروق على تصريحات الفنان محمد عطية المثيرة للجدل حول المساكنة بدون زواج في أحدثلقاءاته.

وقالت دعاء فاروق من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق إنستجرام :" اعملوا مساكنة وعيشوا مع بعض من غير جواز ولا تدخلوا قانون ولا مجتمع ولا أهل ولا دين".

وأضافت دعاء فاروق :"عيشوا حياتكوا بس لما تحملي هيجرى ويسيبك وهيقولك شيلتك، لو تعرفوا ربنا فربنا قال حرام".

واختتمت الإعلامية دعاء فاروق :"هتبقوا عاملين زي الكلاب الجربانة".

تعليق مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين إن أحد الفنانين يدعو للزواج بما يسمى نظام المساكنة مضيفا :افتكاساتك دي شغل تسالي لاتناسب مقام الزواج الذي وصفه الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ".

وأضاف شاهين: "البنت المحترمة بنت الناس لا تقبل إلا برجل يحفظ لها كرامتها ومكانتها وحقوقها والإسلام حين شرعالعقود كان الهدف من ذلك الحفاظ علي كرامة المرأة وحقوقها، وحقوق ما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، والحفاظ عليالنسل".

وأضاف شاهين:"أي شخص يقبل أن تعيش أخته أو ابنته مع شخص أجنبي عيشة الأزواج تحت سقف واحد بدون عقدزواج يكون ديوثا.

وقال مظهر شاهين:"الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام، وليس ٤٢٠٠ دين كما تزعم، إلاإذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبل، وغباء البعض ليس مسؤولية الإسلام".

وقال مظهر شاهين إن الزواج آية من آيات الله ، ذكره في كتابه فقال:﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُواإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ، والزواج ليس كما يظن البعض أنه وسيلة للمتعة وفقط،بل إن الزواج قد شرع لهدف أسمي وأعظم ألا وهو الحفاظ علي ذرية آدم وتناسلها لتحقق مراد الله منها في عبادته وعمارةهذا الكون، عبر وسيلة مشروعة تحفظ لها كرامتها، وتحول دون اختلاط الأنساب، وهتك الأعراض، إضافة إلي ستر كلاالزوجين للآخر وإمتاعه وقضاء شهوته في إطار الحلال وبعد تحقق شروطه و اكتمال أركانه {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌلَّهُنَّ} ، وجعل الله تعالي المودة والرحمة أساسا للتعامل بين الزوجين ليواجها معا متاعب الحياة، ويتغلبا علي تحدياتها،وبالتالي فإن ما يقوله هذا الفنان لم يراع هذه الأهداف السامية، بل لم ينظر إلي الزواج إلا علي أنه مجرد قضاء شهوةوصداقة بين رجل وامرأة، ومن هنا كان الشطط والخلل والخبل".







