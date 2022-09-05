صنع وسجل 18 هدفا.. جون إيبوكا ماكينة أهداف لا تتوقف

أعلن مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى عن رحيل اللاعب النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لنادى إنبى إلي صفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

جاء ذلك فى صفقة تبادلية شملت انضمام المهاجم أحمد أمين أوفا ولاعب الجناح جوزيف أتولي ماساي إلى نادى إنبى، بالإضافة لمبلغ مالى نظير إنتقال المهاجم النيجيري جون إيبوكا إلى صفوف فريق الكرة الاول بنادي سيراميكا كليوباترا.

ووقع اللاعبان أوفا وأتولي على عقود إنتقالهم إلى نادى إنبى مقابل انتقال النيجير جون إيبوكا الي صفوف فريق سيراميكا كليوباترا فى حضور رئيس نادى إنبى أيمن الشريعى وطارق أبو العنين نائب رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا .

ويعد النيجيري جون إيبوكا صاحب الـ 25 عامًا من أبرز المهاجمين على مستوى الدورى هذا الموسم.

وشارك المهاجم النيجيري جون إيبوكا في الموسم الحالي 33 مواجهة مع إنبي، وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

كان مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا وجه رسالة تهنئة إلى شادي حسين نجم الفريق بمناسبة عقد قرانه.

حفل زفاف شادي حسين

ونشر الحساب الرسمي لـ سيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لـ شادي حسين في حفل زفافه .

وعلق: “مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني ولاعبو الفريق يهنئون شادي حسين الهداف التاريخي للفريق بعقد قرانه”.

وعقد أمس قران شادي حسين لاعب منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا، علي سما كريمة رجل الأعمال خالد جلال، وذلك بمسجد الشرطة بالتجمع.

واقتصر الحضور، علي زملاء اللاعب وأهل العروسين، كما حضره لفيف من رجال الأعمال والقضاء.

وتتمني أسرة موقع صدى البلد، زواجًا سعيدًا للعروسين.

في سياق آخر علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، على قصة اللاعب شادي حسين وانتقاله لناديه المفضل الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "العزيز شادي حسين، قصتك ملهمة.. أنت مشجع درجة تالتة تحول إلى لاعب، لاعبٍ كفء. تألقت وقدت سيراميكا كليوباترا لسنوات وأصبحت هدافًا تاريخيًا، فجذبت انتباه ناديك المفضل، الأهلي. رغم طول الرحلة، حققت فقط نصفًا جميلًا منها، والباقي تاريخٌ كبير تصنعه بالتوفيق يا "عريس".