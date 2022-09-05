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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب معلمي التعليم الفني علي نظام الجدارات المهنية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تنفيذً تدريبات للمعلمين المُقيمين بالصف الثاني المتدربين على برامج التعليم الفني المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بالتعاون مع الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه في أطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، تقرر بدء تنفيذ تدريبات المعلمين (مُقيمين الصف الثاني) المتدربين علي برامج التعليم المبنية وفق منهجية الجدارات وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية خلال الفترات المحددة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.


وطالبت وزارة التعليم المديريات التعليمية مديري المديريات التعليمية ، بتكليف مسئول تدريب التعليم بكل محافظة بالتنبية على المعلمين بضرورة حضور الورش التدريبية، وتحديد القاعات التدريبية والاشراف علي تجهيزها بداتا شو للتنفيذ التدريبات المشار إليها، وموافتنا بصورة ضوئية معتمدة من كشوف الحضوز بما يراعي صرف بدلات الانتقال لخارج المحافظة .

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن تطوير التعليم الفني يُعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور ذات التخصصات المختلفة.

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