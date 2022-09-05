عميدة صيدلة بنات الأزهر توضح عدد الخريجات على مدار تاريخ الكلية

أعلنت الدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة أن الكلية تهدي الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دفعة جديدة من خريجات الكلية وهي الدفعة رقم 25 دفعة اليوبيل الفضي (بنات صيدلة الأزهر بناة الغد) 200 صيدلانية متميزة علميًّا وخلقيًّا.



وأوضحت خلال كلمتها اليوم في احتفالية تخريج دفعة اليوبيل الفضي بالكلية؛ أن كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة أنشئت عام 1992م وتم تخريج أول دفعة عام 1997- 1998م بعدد خريجات 112 خريجة، مشيرة إلى أنه بتخريج دفعة اليوم الدفعة 25 تكون كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة قد أهدت مصرنا الحبيبة 5414 صيدلانية هدية جامعة الأزهر لمصر الكنانة.



وأضافت الشريف أن الكلية تتميز بأنها كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2018م، وأيضا أؤكد على أننا جاهزون بفضل الله على أن نكون في طليعة الكليات التي تحصل على شهادة تجديد الاعتماد العام القادم 2023م، لافتة إلى أن الكلية تضع نصب أعينها اهتمام الدولة وتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال تحقيقا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م لذلك قامت الكلية بإنشاء مركز التميز والابتكار وريادة الأعمال للتقنيات الخضراء في النباتات الطبية والعطرية.

وفازت الكلية باستضافة حاضنة أعمال رواق القاهرة من مبادرة انطلاق للحاضنات المتخصصة والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبرزت الكلية بانجازتها المتميزة أنموذجا مشرفا لتمكين المرأة؛ حيث حصلت الكلية على المركز الأول في برنامج التميز في التعليم الصيدلي العام الماضي والذي نظمه بنك المعرفة المصري بالتعاون مع المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم الصيدلي بمشاركة خمس كليات صيدلة بالجامعات المصرية، بجانب ذلك شاركت الكلية في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تنظيمها لعديد من ورش العمل التدريبة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالقاهرة برئاسة الدكتورة نعيمة القصير، مدير المنظمة بالقاهرة، وأيضا لدينا تعاون مع إدارة الحرب الكيميائية، وتم عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصريه، إفاضة إلى أنشطة أخرى عديدة.

يذكر أنه تم اختيار الدكتَورة اماني الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة نائبا لرئيس جامعة عموم إفريقيا، وكذلك فازت بلقب المرأة الأكثر إنجازا في مجال التعليم على مستوي قارة أفريقيا لهذا العام 2022 م، بجانب ذلك شاركت الشريف في اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في أديس أبابا في دورته الأربعون ة، بجانب ذلك فهي المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات الأفريقية لدول شمال أفريقيا.