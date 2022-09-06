سؤال عن الزواج السري أغضبها .. ليليا الأطرش تنسحب على الهواء

حلت الفنانة ليليا الأطرش ضيفة رفقة الإعـلامي عطـية عوض ضمن برنامج " أنا انسان " والتي تطرقت من خلالمقـابلتها تلك في الحديث عن بعض الردود السـلبية الحـادة التي طالتها من قبل الجمهور وزملائها الفنانين.

وقالت ليليا الأطرش الى ان تلك الردود الحـادة التي طالتها ليست إلا من مجـتمع سيـئ للغاية حيث ان السـيئ منه يرى بقية المجتمع سيـئ مشيرة"المنيح بشوف الناس كلها منيحة والسيـئ بشوف الناس كلها سيـئة ” وأضافت الأطرش الى انها شخصـية معروفة لدى الجميع".



ماليش في الإغراء

واما فيما يخص الشـائعات التي تطالها حول ظهورها الدائم على منصات السوشيال ميديا وتعـمدها الأغـراء وإثـارة الجـدل فقد أكدت الأطرش بأنها لا تتعـمد إثـارة الجـدل كما يعتـقد البعض ولكن مافي الأمر انها تقـطن في مجتـمع يتطلب منها التحـرر اضافة الى كونها تحـبذ أن تواكب المـوضة واما فيما يخص الشـائعات .

