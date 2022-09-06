عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سؤال عن الزواج السري أغضبها .. ليليا الأطرش تنسحب على الهواء

الفنانة ليليا الأطرش
الفنانة ليليا الأطرش

حلت الفنانة  ليليا الأطرش  ضيفة رفقة الإعـلامي عطـية عوض ضمن برنامج " أنا انسان " والتي تطرقت من خلالمقـابلتها تلك في الحديث عن بعض الردود السـلبية الحـادة التي طالتها من قبل الجمهور وزملائها الفنانين.

 

تحدث عن زواجها السري.. فنانة شهيرة تنسحب من البرنامج وتنفعل على المذيع

 

وقالت ليليا الأطرش الى ان تلك الردود الحـادة التي طالتها ليست إلا من مجـتمع سيـئ للغاية حيث ان السـيئ منه يرى بقية المجتمع سيـئ مشيرة"المنيح بشوف الناس كلها منيحة والسيـئ بشوف الناس كلها سيـئة ” وأضافت الأطرش الى انها شخصـية معروفة لدى الجميع".


ماليش في الإغراء

واما فيما يخص الشـائعات التي تطالها حول ظهورها الدائم على منصات السوشيال ميديا وتعـمدها الأغـراء وإثـارة الجـدل فقد أكدت الأطرش بأنها لا تتعـمد إثـارة الجـدل كما يعتـقد البعض ولكن مافي الأمر انها تقـطن في مجتـمع يتطلب منها التحـرر اضافة الى كونها تحـبذ أن تواكب المـوضة واما فيما يخص الشـائعات .
 

ليليا الأطرش الإعـلامي عطـية عوض أنا انسان سوريا أخبار الفنانة السورية ليليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

موضوعات متعلقة

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

القمح والسلع وعجز الموازنة.. رسائل وزير المالية للمواطنين/ فيديو جراف

ترشيحاتنا

هل تقرر إلغاء التصحيح الالكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟|التعليم تجيب

هيثم الحاج علي يكشف تفاصيل معرض دمنهور للكتاب بدورته الجديدة .. خاص

هل الخوف من الموت والقلق على الأبناء ضعف إيمان .. الإفتاء تجيب

إجراءات التنازل عن ترخيص المحال العامة وفقا للقانون الجديد

زيت وخل ..هاني الناظر يقدم وصفة سحرية للتخلص من قمل الأطفال| فيديو

أفضل دعاء يحبه الله .. احرص عليه طوال اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء وحذاء شفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

بفستان مبهج.. درة تستعرض أناقتها في فينسيا|شاهد

ندى الكامل ومظهر شاهين.. خناقة على النفخ ورفع المقاسات| القصة الكاملة

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة تمنع الأمراض وسنة عن النبي

فيديو

نهاد أبو القمصان تثير الجدل: الزوجة ملزمة فقط بالعلاقة الحميمية |فيديو جراف

غربلت البر كله.. مصطفى حجاج وهانى محروس يكشفان سر تصدر الأغنية للتريند

تكهنات بزواج سري .. صوفينار تثير الجدل بفيديو مع طفلة تشبهها

سؤال عن الزواج السري أغضبها .. ليليا الأطرش تنسحب على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ